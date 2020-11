Oproep crisisteam gemeente: blijf weg uit centrum Rotterdam

Het crisisteam van de gemeente Rotterdam roept mensen op om weg te blijven uit het centrum van Rotterdam. Volgens een woordvoerder is het rond 13:30 uur te druk in de omgeving van de Koopgoot, de Lijnbaan en het Binnenwegplein. De drukte kan volgens hem van invloed zijn op de verspreiding van het coronavirus.

"Mensen zijn vermoedelijk in het kader van Black Friday toch nog naar het centrum gekomen om te winkelen. Zo staat er op het Binnenwegplein voor een winkel een rij van wel zestig meter. Dat kan in deze tijd niet de bedoeling zijn. Doe online de aankopen of shop, als je niet in Rotterdam woont, lokaal", aldus de woordvoerder.

De RET roept via de geluidsinstallaties bij tram en metro al op om zoveel mogelijk weg te blijven uit hartje Rotterdam, ook vrijdagavond tijdens koopavond.

De gemeente heeft de bevoegdheden om indien de drukte niet minder wordt maatregelen te nemen. Het sluiten van winkels is een uiterste stap, aldus de woordvoerder.

'Niet tegelijk'

Ondernemers in het centrum riepen eerder op om niet met z'n allen op Black Friday naar de stad te komen.

"Maar", zegt woordvoerder Dominique van Elsacker, "de mensen hebben de afgelopen dagen op radio en televisie gehoord 'Black Friday, Black Friday'. Ook is iedereen overspoeld met e-mails met gelijke strekking. Dan begrijp ik wel waarom het toch druk wordt.



Volgens Van Elsacker nemen de winkeliers hun maatregelen, onder meer door een toelatingsbeleid. "In de winkels is het niet te druk en wordt alles in de gaten gehouden. En ook buiten worden maatregelen genomen. Als rijen ontstaan, wordt mensen gevraagd om later terug te komen."

Stewards in de drukke gedeelten adviseren mensen ook om een andere route te nemen. Koopavond duurt tot 20:00 uur.