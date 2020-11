Oproep crisisteam veiligheidsregio: blijf weg uit centrum Rotterdam

Het crisisteam van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept mensen op om weg te blijven uit het centrum van Rotterdam. Volgens een woordvoerder is het rond 13:30 uur te druk in de omgeving van de Koopgoot, de Lijnbaan en het Binnenwegplein. De drukte kan volgens hem van invloed zijn op de verspreiding van het coronavirus.

"Mensen zijn vermoedelijk in het kader van Black Friday toch nog naar het centrum gekomen om te winkelen. Zo staat er op het Binnenwegplein voor een winkel een rij van wel zestig meter. Dat kan in deze tijd niet de bedoeling zijn. Doe online de aankopen of shop, als je niet in Rotterdam woont, lokaal", aldus de woordvoerder.

De RET roept via de geluidsinstallaties bij tram en metro al op om zoveel mogelijk weg te blijven uit hartje Rotterdam, ook vrijdagavond tijdens koopavond.

De veiligheidsregio heeft de bevoegdheden om indien de drukte niet minder wordt maatregelen te nemen. Het sluiten van winkels is een uiterste stap, aldus de woordvoerder.