Van de Coolsingel naar het Binnenhof, Barbara Kathmann (PvdA) wil meer Rotterdamse veerkracht in de Tweede Kamer

"Er moet meer Rotterdamse mentaliteit en meer samenwerking komen in de Tweede Kamer." Met die doelen wil de Rotterdamse wethouder Barbara Kathmann aan de slag voor haar partij de PvdA in Den Haag, na de verkiezingen in maart volgend jaar. Ze staat nu op de voorlopige kandidatenlijst op de achtste plek.

"Rotterdam moet naar de Tweede Kamer", is het eerste wat Kathmann zegt op de vraag waarom naar ze naar Den Haag wil, terwijl ze hier net wethouder is. Ze wil de regels, die nu vaak een stad in de weg zitten, flexibeler gaan maken.

Kathman wijst naar de coronacrisis. Als wethouder loopt ze bij de hulp aan ondernemers tegen zaken aan die wettelijk niet anders kunnen. "De regels moeten simpeler, flexibeler, makkelijker en er meer op gericht ondernemers echt te helpen. Nu zitten de regels vaak in de weg."

Meer samenwerken

In de zeven jaar dat ze in de gemeentepolitiek van Rotterdam bezig is, heeft ze dit vaker meegemaakt. Veranderingen in de landelijke politieke duren Kathmann te lang. Ze wil de verbinding met andere partijen zoeken. "Als je nu de tv soms aanzet en al die politici over elkaar ziet buitelen... ik denk dat we meer samen moeten oppakken, zeker in een tijd van een coronacrisis", zegt Kathmann.

In Rotterdam doen ze het volgens de wethouder nu veel beter. "Wat het allerbelangrijkste is, is de veerkracht. En die aanpak moet vooral op het gebied van werkgelegenheid, schulden en armoede worden ingevoerd in Den Haag"

Stroperigheid

Maar hoe groot is de kans dat het Kathmann gaat lukken die mentaliteit door te voeren in De -Haag? "Die vraag wordt vaak gesteld: ben je niet bang dat je niet verder komt? De stroperigheid van de Kamer of de debatcultuur. Maar dat zeiden ze ook toen ik de gemeenteraad inging en wethouder werd. In allebei de functies heb ik gezien dat het wel kan."

De kandidatenlijst is nog niet definitief. Eind januari gaan de leden erover stemmen. Tot die tijd blijft Kathmann gewoon aan het werk als wethouder.