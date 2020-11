Sven Mijnans maakt indruk bij Sparta: 'De trainer houdt van mijn energie'

Sparta werkt met een compleet fitte selectie toe naar de uitwedstrijd van komende zondag tegen PSV. Dus ook met Sven Mijnans. Hij is sinds kort basisspeler in het elftal van trainer Henk Fraser. "Ik heb mezelf in de basis geknokt, we hebben punten gepakt, dat gaat de trainer niet zomaar veranderen", zegt Mijnans.

De 20-jarige speler maakt indruk in het shirt van Sparta. Zelf voelt hij ook dat lekker in zijn vel zit. "Dat begon bij trainingen en heeft zich geuit in wedstrijden. Dat je voelt dat je aan kunt haken, met doelpunten en assists."

In de thuiswedstrijd tegen AZ maakte de Nederlandse voetbalwereld voor het eerst echt kennis met Mijnans, toen hij in blessuretijd gelijkmaakte (4-4). Sparta stond in dat duel met 0-4 achter. "In de eerste wedstrijden zat ik op de bank, daarna viel ik goed in, en heb ik me laten zien aan de trainer. Hij houdt van mijn energie, die wil ik blijven geven."

Zondag wacht PSV voor Sparta. Een loodzware klus, maar Mijnans ziet kansen. "We hebben wel degelijk een kans tegen PSV", zegt hij. "Zij hebben een goede ploeg, maar wij gaan op zoek naar een punt of zelfs drie."

Gewend geraakt

"We hebben een elftal gesmeed, zijn aan elkaar gewend geraakt. Het is fijn om met elkaar te spelen. Ik weet ook wat de mensen om mij heen willen."

PSV - Sparta begint zondag om 20.00 uur en is live te volgen op Radio Rijnmond.