Koude nachten op komst: Maassilo weer open voor daklozen

De daklozenopvang in de Maassilo

Rotterdamse dak- en thuislozen mogen vanaf zaterdag weer overnachten in de Maassilo. Omdat de gevoelstemperatuur de komende dagen tot onder nul zakt, gaat de winterkouderegeling weer in.

De evenementenhal Maassilo wordt door de coronacrisis niet veel gebruikt, waardoor het werd omgetoverd tot een nachtopvang. Begin november ging de opvang open en werd het meteen gebruikt door tientallen dak- en thuislozen. De gemeente is echter van mening dat de Maassilo alleen open moet in uitzonderlijke gevallen. Naast kou waren de twee weken met extra strenge coronamaatregelen een uitzondering.

Toen deze twee weken voorbij waren, was de gemeente onverbiddelijk. De Maassilo ging weer dicht voor dak en thuislozen, tot teleurstelling van onder meer de ChristenUnie-SGP en de gebruikers.

De gemeente houdt de strenge regels aan omdat het bang is voor een aanzuigende werking. De opvang wordt veel gebruikt door Oost-Europeanen die geen rechten hebben in Rotterdam. Het is bij de gemeente juist de bedoeling om hen te stimuleren terug te keren naar hun thuisland.

Hoe lang de winterkouderegeling van kracht is, wordt bepaald door de vier grote steden. Naast Rotterdam zijn dit Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Meestal geldt de regeling voor meerdere nachten. Dak- en thuislozen mogen vanaf 18:00 uur de Maassilo in en moeten hier dan tot de volgende morgen blijven. Zo kunnen zij zich ook aan de coronamaatregelen houden.

De Maassilo biedt plaats aan honderd dak- of thuislozen en kan dat eventueel opschalen naar honderddertig.

Bekijk hier in een eerdere reportage van Rijnmond hoe de opvang in de Maassilo eruit ziet.