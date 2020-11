Emir Osman heeft tijdelijk dit kunstwerk in huis.

Kostbare kunst in woonkamers van Schiedammers

Kunstwerken van het Stedelijk Museum Schiedam gaan de komende twee maanden uit logeren. Het museum wordt op dit moment gerenoveerd. "We brengen de kunst naar de bewoners uit en mogen deze in hun woonkamer ophangen", zegt Dorien Theuns van het Stedelijk Museum Schiedam.

Het werkt via een estafette principe. "Een Schiedammer mag de kunst een week lang in hun huis hebben en moet daarna het kunstwerk doorgeven aan een andere Schiedammer. Ze mogen zelf weten wie", zegt Dorien Theuns.

Spannend

Voor het museum uiteraard wel spannend. "Je weet nooit waar de kunst terecht komt, maar zoals hier bij de familie Kuyucu is die prima terecht gekomen", zegt Theuns.

Als journalistiek student is Emir Osman erg nieuwsgierig, maar toch zijn musea niks voor hem. "De laatste keer is tien jaar geleden, met school. Doordat ik nu ineens dit kunstwerk in huis heb lijkt toch de drempel om de volgende keer naar een museum te gaan kleiner geworden."

Hoe duur de kunstwerken exact zijn wil het museum niet zeggen, wel worden ze vervoerd met beveiligers en krijgen de tijdelijke oppassers van de kunstwerken een protocol mee om veilig met de kunst om te gaan. De kunst estafette loopt nog tot en met eind januari.