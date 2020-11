Feestpaleis op het woonwagenkamp wordt gesloopt: 'Dit doet pijn in mijn hart'

Foto's zijn de stille getuigen van de feesten in de Drie Vuisten

Afgebroken muurpanelen, dozen met bierglazen en een gesloopte dansvloer: het zijn de restanten van feestpaleis 'De Drie Vuisten' op het woonwagenkamp in Gorinchem. Artiesten als André Hazes Jr en Tino Martin wisten het bijzondere café allemaal te vinden. Jarenlang werd het café gedoogd, maar daar is nu een einde aangekomen. Het café wordt gesloopt op last van de gemeente. "Ik heb er echt verdriet van."

Het gebouw is dertig jaar terug zonder de juiste papieren gebouwd. Een omgevingsvergunning ontbreekt en volgens het bestemmingsplan mag er op dit stuk grond niet gebouwd worden. Het huidige gemeentebestuur wil nu voldoen aan hun handhavingsplicht terwijl het de feesten hiervoor jarenlang door de vingers zag.

Er zit voor woonwagenbewoner Gerrit Damen niets anders op dan de Drie Vuisten te slopen. Erg pijnlijk omdat hij het café eigenhandig heeft opgebouwd in de oude loods. Er zitten veel dierbare herinneringen in het pand.

Vooral de muurtekening met zijn familiehistorie is voor Gerrit onbetaalbaar. Gemaakt door zijn overleden vader. "Ik heb gevochten als een leeuw, maar ik moet het weghalen. Ik hoop dat ik de muurtekening er intact uit kan halen. Als mijn vader vanuit de hemel naar beneden kijkt, wordt hij boos."

Het besluit voor de sloop werd in maart genomen door het gemeentebestuur van Gorinchem. Nu is het zo ver, het gebouw moet uiterlijk 9 december weg zijn. De familie heeft tevergeefs bezwaar gemaakt. In juni werd er zelfs een grote manifestatie voor het stadhuis gehouden tegen de sloop van het feestpaleis.

Gerrit hoopt dat hij in de toekomst met de Drie Vuisten op tour kan door het land. "Maar dat zit er door corona ook nog even niet in, denk ik."