Romantische vogelaar en mossenman in Chris Natuurlijk van 28 november

Zeg, ken jij de mossenman? In het Park bij de Euromast in Rotterdam speurt hij naar mossen. De meeste mensen kijken over mossen heen, maar het zijn nuttige plantjes die kooldioxide uit de lucht opnemen en zorgen voor zuurstof.

Vrijheid

Vogels stralen vrijheid uit en dat is precies waarom Gerard Ouweneel van vogels houdt, al zeventig jaar lang. De 83-jarige Ouweneel is de vogels vaak achterna gereisd, maar ook in zijn tuin in Maasdam valt genoeg te beleven voor een vogelaar als hij. Chris Natuurlijk spreekt met Ouweneel over zijn nieuwe verhalenbundel " Vogelaars zijn romantici " waarin hij terugblikt op zijn belevenissen als vogelaar.

Snot

De snot zal Gerard Ouweneel niet kennen, want het is een niet-bestaande vogel, ontsproten aan het brein van O.C. Hooymeijer. De geboren Vlaardinger woont tegenwoordig in Friesland. Met regelmaat vertelt hij in Chris Natuurlijk over de bijzondere wezens uit De Nieuwe Gids voor de niet-bestaande Vogels van Europa en dit keer is dat de snot.

Jaguarman

De Rotterdamse schrijver Raoul de Jong is te gast in Chris Natuurlijk om te praten over zijn nieuwe boek Jaguarman , een boek over Suriname, het land waar zijn vader is opgegroeid.

Luister zaterdag 28 november van 08:00 tot 09:00 naar Chris Natuurlijk op Radio Rijnmond.