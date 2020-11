Verdachten steekpartij Spijkenisse langer vast

De jongens van 14, 16, 17 en 18 jaar werden woensdagmorgen van hun bed gelicht.

De Belg uit Diepenbeek reed in oktober naar Spijkenisse en dacht dat hij een date met een vrouw had. Nadat hij zijn auto in de wijk Waterland had geparkeerd, werd hij aangevallen. De politie sluit niet uit dat het om een beroving ging.