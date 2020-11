Grootste airpark van Nederland opent deuren in Rotterdam

Een airpark is een aaneengesloten kussen met lucht, waar overheen gebounced kan worden. Ook zitten er diverse spelelementen in het park, zoals een wipe-out en de last man standing. Dat is een soort zachte sloopkogel, waarbij er 4 deelnemers elkaar van hun balansblok af kunnen werken. Micha Reij noemt de opening ‘het mooiste sinterklaascadeau van dit jaar’. Reij is, zoals ook in de video te zien is, duidelijk enthousiast over het openen van het eerste airpark van Nederland.

Op de vraag hoe de opening er op 5 december uit gaat zien, heeft Reij een kort antwoord. “Niet. We zijn gewoon open en dat is het. Het is in deze tijd als bedrijf niet verantwoord om iets te organiseren qua spectaculaire opening. Al hadden we dat in het meest ideale scenario wel het liefste gehad”. Vertelt Reij. “Wij staan desalniettemin te trappelen om de eerste mensen op dit park te mogen ontvangen.”

Om het park te bezoeken, zullen de bezoekers eerst moeten reserveren. Dit is verplicht vanwege de corona maatregelen. Ook moeten de bezoekers boven de 18 jaar 1,5 meter afstand houden en iedereen thuisblijven bij klachten. En na het desinfecteren van de handen, kan iedereen lekker bouncen vanaf 5 december.