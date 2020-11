Positieve leerling gaat naar school; heel leerjaar in quarantaine

Een compleet leerjaar van het Insula College op het leerpark in Dordrecht is naar huis gestuurd vanwege een coronabesmetting. Een leerling, die positief getest was, is toch naar school gegaan.

Dat kwam donderdag aan het licht. De 125 leerlingen van het vmbo moeten nu allemaal vijf dagen in quarantaine. Dat betekent dat ze woensdag weer naar school mogen. Omdat de leerlingen in verschillende samenstellingen in de klas zitten is besloten iedereen in quarantaine te zetten. Ze krijgen online les.

De docenten mogen wel gewoon doorwerken, is afgesproken met de GGD. Wat er met de positief geteste leerling gaat gebeuren, wil de school niet zeggen.