Antoinette Laan verlaat de 'maalstroom van de dag' van de Tweede Kamer

De Rotterdamse politica Antoinette Laan gaat de Tweede Kamer verlaten. De VVD'er verschijnt niet meer terug op de kieslijst als er in maart nieuwe verkiezingen zijn. Laan vindt dat de Tweede Kamer niet de plek is waar haar kracht het beste tot uiting komt.

Laan was jarenlang wethouder in Rotterdam voordat ze in 2017 aan haar avontuur in Den Haag begon. Voor de VVD had ze de portefeuille Zorg onder zich. "In de Tweede Kamer word je meegenomen in de maalstroom van de dag. Ik merkte dat ik dat soms moeilijk vond," schrijft de politica op sociale media.

Afvinklijstjes

"Ik wil iets voor de mensen doen en probeer verandering teweeg te brengen. Ik ben geen type die continu op tv wil of mijn mening laat schallen op de radio. Het liefst praat ik met mensen, zet ik zorgen om in acties, duik ik in rapporten en kijk ik of beleid echt werkt. Het persoonlijke contact wordt moeilijker als je in de Kamer zit."

In haar uitgebreide bericht op Facebook schrijft Laan dat ze zich op een andere verder wil inzetten voor de zorg. "Zorg waarin medewerkers geen tijd hoeven te verspillen aan afvinklijstjes en papier, maar waarin ze aandacht kunnen schenken aan de mens van vlees en bloed."