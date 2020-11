Rob Jacobs in FC Rijnmond: 'Wat Dick Advocaat nu doet bij Feyenoord is ongelooflijk'

Rob Jacobs, oud-trainer van Feyenoord, Sparta en Excelsior, hield een goed gevoel over aan het 0-0 gelijkspel van Feyenoord tegen CSKA Moskou in de Europa League. "Een groot compliment, als je al snel met tien man speelt. Feyenoord gaat beter spelen met tien man."

Jacobs doelt ook op het duel van de Rotterdammers van vorige week met Fortuna Sittard. Met tien man wipte Feyenoord over de Limburgers heen (1-3). Minder te spreken was Jacobs over Jørgensen. De Deen kreeg rood tegen CSKA Moskou. "Niet slim van hem, en wel slim van die Russen."

Kapstok

"Jørgensen heeft te weinig wedstrijdritme", zegt Jacobs. De spits miste in Rusland een enorme kans, toen hij de bal met zijn verkeerde voet probeerde binnen te glijden pal voor het doel. "Hij heeft het gewoon niet, is totaal uit vorm. Niet balvast. Hij zou een kapstok moeten zijn, maar ik hang mijn jas niet aan hem op. Jørgensen raakt alles kwijt."

Jacobs zag verder geen zwakke schakels bij Feyenoord tegen CSKA Moskou. "Ik vond de centrale verdedigers goed (Marcos Senesi en Uros Spajic, red.) en Bart Nieuwkoop ook. En Bryan Linssen liep zich weer helemaal kleurenblind."

In FC Rijnmond gaat het met Jacobs, Dennis van Eersel en Geert den Ouden ook over Dick Advocaat. Wie moet hem opvolgen als hij stopt? Of moet de leiding van Feyenoord snel weer een bak koffie drinken met Advocaat? "Wat Dick Advocaat nu doet bij Feyenoord is ongelooflijk", vindt Jacobs.