Wil jij carbidschieten? In deze gemeenten in de regio kan het

Dit is deze week besloten door de vijftien burgemeesters in een overleg van de veiligheidsregio. Een landelijk verbod haalde het niet. En doordat er er dit jaar geen vuurwerk mag worden afgestoken, was de verwachting dat carbidschieten populair zou worden.

Dreunende knal

Bij carbidschieten wordt calcium carbide in een melkbus of aangepaste gasfles natgemaakt. Daarna wordt de bus afgesloten met een deksel of een bal. Als er vuur bij wordt gebracht, ontstaat er een ontploffing met een dreunende knal.

De tien gemeenten die in de veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid liggen, bepalen ieder zelfstandig of er een verbod komt.

Zwijndrecht, Papendrecht, Dordrecht en Hendrik-Ido-Ambacht verbieden het carbidschieten. Zwijndrecht overweegt nog om het expliciet in de APV op te nemen. Op dit moment kan het worden verboden op basis van geluidsoverlast.

Maximaal tien melkbussen

In Molenlanden, Alblasserdam, Hoeksche Waard en Hardinxveld-Giessendam mag er buiten de bebouwde kom onder strenge voorwaarden met carbid worden geschoten. Zo mag in Molenlanden alleen tussen 31 december 10:00 uur en 1 januari tussen 02:00 uur worden geschoten. In Alblasserdam is één locatie aangewezen waar maximaal tien melkbussen zijn toegestaan. Er wordt gehandhaafd op het naleven van de coronanaregels. Deze gemeenten kennen een jarenlange traditie van carbidschieten.

Gorinchem en Sliedrecht hebben nog geen besluit genomen over een verbod op carbidschieten. Volgende week moet er duidelijkheid komen.