Ernstig zieke Maas (7) wordt stripheld in zijn eigen boek

Maas de Graaff uit Oostvoorne is nog maar 7 jaar, maar hij zit al midden in de chemobehandelingen. In september werd een zeldzame vorm van kanker bij hem geconstateerd. Om hem op te beuren begon Agnita Roosch-Twigt, een vriendin van de familie, regelmatig tekeningen over en voor hem te maken.

"Je kan een kaartje sturen, maar ik dacht toch aan iets anders", legt Agnita uit. "Tekenen werkt voor mij ontspannend, het geeft een stukje verwerking. Het is toch heftig als een gezin dat dichtbij je staat zoiets overkomt."

Samen met haar dochter Anna, het beste vriendinnetje van Maas, zit Agnita aan de keukentafel te kleuren, zoals ze de laatste maanden zo vaak deden. "Maas is dol op eenhoorns, dus ik maakte eerst de tekening ‘De avonturen van Maas en zijn magische eenhoorn’. Jephtha, de moeder van Maas, zei toen gelijk: dit wordt een heel verhaal. En dat vond ik zo’n goed idee."



Lichtpuntjes

"Voor ons waren de tekeningen lichtpuntjes", vertelt Jephtha zelf. "Iedere keer als er zo’n grote envelop binnen kwam, kropen we tegen elkaar aan, bekeken we de tekening en het verhaaltje. Het deed ons elke keer veel plezier."

Kijk hieronder naar de reportage over de 7-jarige Maas. De tekst gaat verder onder de video.



Nu de behandelingen goed aanslaan bij Maas is besloten de tekeningen te bundelen en met het boekje geld in te zamelen voor het Prinses Maxima Centrum, waar hij zo goed geholpen is. "Dat we daarmee weer andere kinderen kunnen helpen, is zo belangrijk en zo fijn", aldus de moeder.

Chemo-apparaat of popcornmachine?

Het zijn vrolijke plaatjes en een beetje surrealistisch, omschrijft maakster Agnita ze zelf. Maar ze laten ook zien waar Maas doorheen gaat. Hij verliest zijn haren en ziet gekke apparatuur in het ziekenhuis. "Een chemo-apparaat, maar de twist in het boek is dan dat Maas en de eenhoorn gaan fantaseren. Zou het een popcornmachine zijn? Een vrolijke noot in een heftig proces."



Het boekje is vanaf 12 december verkrijgbaar in een aantal winkels op Voorne-Putten en in Rotterdam en via het e-mailadres deavonturenvanmaas@gmail.com. Het eerste exemplaar overhandigt Maas zelf aan zangeres Maan, waar hij groot fan van is. "Het is wel een beetje gek om een boek over jezelf hebben", geeft hij toe. "Maar het is wel leuk, want mama staat er ook in en je kan het later weer teruglezen."