Handbalster Kelly Dulfer: 'EK geen oefentoernooitje in aanloop naar Olympische Spelen'

Kelly Dulfer begint volgende week aan haar vierde EK handbal. De Schiedamse is na een bronzen en zilveren plak met Oranje getergd om ditmaal goud te veroveren. Lang was het de vraag of het toernooi wel door zou gaan, maar afgelopen maandag kwam er eindelijk groen licht. Het EK gaat door. Dulfer blikt vooruit op dit eindtoernooi.

"Ik denk dat we na het winnen van het WK (in 2019, red.) anders dit toernooi in gaan. Andere landen zien ons als favoriet. Toch beginnen we ook hier weer vanaf het begin. Bij het wereldkampioenschap deden er ook zwakkere landen mee, zoals Cuba, maar op het EK doen er echt alleen maar sterke landen mee. De Europese top is heel breed. Dat betekent dat je heel goed moet spelen om kans te kunnen maken."

Nederland zit in een poule met Servië, Kroatië en Hongarije. Dat zijn zware tegenstanders, vindt Dulfer. "Ze spelen een ander soort handbal dan wij gewend zijn. Qua fysiek zijn die landen een stuk sterker, waardoor wij het echt van onze snelheid moeten hebben."

Geen opstapje naar Olympische Spelen

"Eerst zouden Denemarken en Noorwegen samen het EK organiseren, maar de Noorse coronamaatregelen zijn heel streng. Twee weken geleden heeft Noorwegen zich daarom teruggetrokken als gastland. Toen moest Denemarken de hele organisatie op zich nemen. Dat kon wel, maar we hadden een akkoord van de Deense regering nodig. Dat akkoord liet lang op zich wachten. Uiteindelijk hoorden we maandag pas dat het door zou gaan. Iedereen was echt heel blij."

Dulfer vervolgt: "Je gaat elk toernooi in om te winnen. Het EK is voor ons geen oefentoernooitje in aanloop naar de Olympische Spelen. Als team gaan we daarom naar Denemarken met de gedachte om voor de medailles mee te doen, het liefste goud natuurlijk."

Verantwoordelijke speelster

Over haar eigen rol zegt Dulfer het volgende: "Ik verwacht dat ik wat aanvallender kom te spelen. Er zijn natuurlijk ook wat speelsters weggevallen. Ik krijg daarom meer verantwoordelijkheid."

Dulfer speelt in de Duitse competitie bij BVB Dortmund Handball. Bij haar club heeft ze ook een leidersrol. "Bij Dortmund heb ik dat altijd wel gehad en ook afgelopen seizoen vooral. Dat pakte voor mij wel goed uit. Je moet bij het Nederlands team in die rol groeien. Ik zit er nu al een tijdje bij, dus het voelt wel goed."



De Schiedamse hoopt op de Europese titel. "Ik hoop op goud natuurlijk, maar we moeten eerst maar eens kijken hoe het in de poulefase gaat."