Mysterie oorlogskranten opgelost: het gaat om een herdruk

De oorlogskranten in het trapgat van een woning aan de Bergselaan in Rotterdam zijn minder oud dan verwacht. Volgens de voormalige bewoonster zijn de kranten exemplaren die zijn herdrukt in de jaren '70. "We moesten de boel opnieuw behangen. Toen hebben we die kranten er opgeplakt", zegt Lenny van Voorden.

"Mijn man Joop en ik waren beiden geïnteresseerd in de oorlog", zegt ze. "Thuis werd er niet over gepraat. Hoefde je ook geen vragen te stellen. Op een gegeven moment kon je een tijdschrift over de oorlog kopen. Bij die tijdschriften zaten uitgaven van kranten uit

de oorlogsjaren."



Het stel had niet direct het plan om de herdrukte exemplaren van bijvoorbeeld De Volkskrant, De Standaard en Het Parool, voor de muur te gebruiken. "We waren er zuinig op. Die lezen we straks wel als we wat meer tijd hebben, zei mijn man. Maar daar kwam het niet van."

Het werk was in 1979 overigens niet zomaar gedaan. "Het waren dunne kranten. Dat was geen gemakkelijke klus. 'Er zitten vouwen in', riep mijn man. 'Dan zitten ze er maar in', riep ik."

Lenny van Voorden woont tegenwoordig elders in Rotterdam. Haar man Joop overleed in 2016. Ze heeft de beelden van haar oude huis inmiddels op Rijnmond gezien. "Wat grappig. Ook de door mij in het rood geverfde ramen zijn nog zo. Leuk hoor."