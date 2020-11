Justitie: Dordtenaar Michelangelo (21) vuurde dodelijke kogels in Bramentuin

Volgens Justitie is een handschoen met dna-sporen van B. en kruit van een pistoolschot op een handschoen daarin doorslaggevend. De handschoen werd uit de auto gegooid tijdens de vlucht na de liquidatie.

Zwijgrecht

Volgens advocaat Gerald Roethof van Michelangelo B. loopt justitie te ver op de zaken vooruit. "Het enige wat duidelijk is dat mijn cliënt in een auto heeft gezeten waar een wapen is aangetroffen. Die auto is door geen enkele getuige op de plek van de schietpartij gezien. Dit absoluut te weinig bewijs."

B. beroept zich op zijn zwijgrecht en volgens advocaat Roethof moet hij daar alle ruimte voor krijgen. "Rechters hebben steeds vaker de tendens om dat te zien als schuldigverklaring. Dat is niet zo. Wie praat die gaat, luidt de uitdrukking. Mijn cliënt is bang voor eventuele gevolgen als hij alles vertelt wat hij weet. Maar dat betekent niet automatisch dat hij schuldig is."