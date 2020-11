Directeur winkelondernemers: 'De term 'Black Friday' is te veel geframed'

Het is vrijdag tijdens 'Black Friday' zo druk geworden in het (winkel)centrum van Rotterdam, dat burgemeester Ahmed Aboutaleb in het begin van de avond alle winkels heeft gesloten. Een probleem dat de winkeliers niet konden voorkomen, vindt Dominique van Elsacker, directeur van de winkelondernemers.

Volgens haar hebben de winkels zich zo veel mogelijk aan de regels proberen te houden. Weken geleden werd al gemeld dat de Amerikaanse traditie met veel aanbiedingen in de winkels uit te smeren over de hele week. "Er was vandaag echt niets goedkoper dan op andere dagen," zegt Van Elsacker.

Landelijke reclames

Dat het vrijdag qua drukte toch volledig uit te hand is gelopen, komt volgens de directeur van de winkelondernemers door de manier waarop landelijk reclame is gemaakt. "De term Black Friday is zo veel geframed waardoor iedereen toch van deze dag uitgaat." Daarom verwijt Van Elsacker de consument ook niets. En ook de Rotterdamse ondernemers konden dit volgens haar niet voorkomen. "Binnen de winkels is het niet te druk geweest."

De drukte van vrijdag was voor het officieel betitelde Urban Department Store Rotterdam vooraf dus lastig te voorkomen. "We hebben dus al gezegd dat de acties vijf dagen geldig zijn. Maar ook als je dit benadrukt in reclames, blijf je mensen oproepen om te komen."

Volgens Van Elsacker werd er snel geschakeld toen het bericht van de sluiting naar buiten kwam. "Het is vervelend, maar we begrijpen de beslissing. Er werd meteen overal gehoor aan gegeven."