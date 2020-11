Winkels dicht en Koopgoot afgesloten: 'Het zijn vooral jongeren die nu nog op straat zijn'

Op de Lijnbaan in Rotterdam is het dringen om de stad uit te komen rond 19:30 uur.

De winkels in het centrum van Rotterdam zijn vrijdagavond dicht op last van burgemeester Aboutaleb. Ook is de Koopgoot afgesloten voor publiek. Rijnmondverslaggever Manon van Koppen laat weten dat het onwijs druk was in de stad. Om 19:15 uur werden de eerste mensen winkels uitgestuurd.

Van Koppen stond in de Zeeman toen de manager van de winkel bericht kreeg dat bij zijn buurman een handhaver was binnengelopen. Die winkel moest direct dicht. De Zeeman volgde niet veel later. "De medewerker riep dat we moesten afrekenen en naar buiten. Er was vooral verbazing en de medewerkers baalden heel erg."

Eenmaal buiten op het Binnenwegplein stond de verslaggever tussen hordes aan mensen. "Mensen wisten niet goed waar ze naartoe moesten. De meesten gingen richting de Lijnbaan."

Koopgoot dicht

"Er waren vooral veel jongeren op straat", vertelt Van Koppen. "De Koopgoot ging dicht." Medewerkers van de gemeente stonden bij de trappen zodat niemand meer naar de winkels kan.

"Het ene moment is het rustig en twee stappen verder zat je in een horde mensen." Mensen verplaatsten zich richting het Stadhuisplein. Mogelijk omdat de ingang van de metro bij station Beurs werd afgesloten.

In het hele winkelgebied is vrijdagavond een omroeper te horen die mensen vraagt het winkelgebied te verlaten zodat verspreiding van het coronavirus voorkomen kan worden.



Chaotisch

De 18-jarige Sierra is een van de mensen die uit de winkel werd gezet. "Het was te verwachten dat dit ging gebeuren. Het was wel chaotisch en vervelend." Ook een mannelijke leeftijdsgenoot snapt het besluit. "Ik stond in de parkeergarage. Ik kwam net aan. Ik zag best wel veel mensen. Het was echt super druk, te druk. Ik begrijp volledig dat ze mensen de winkel uitzetten."

Vrijdagmiddag riep de gemeente Rotterdam al op om niet meer naar het centrum van de stad te komen omdat het naleven van de coronaregels steeds moeilijker werd door de drukte.

Om half negen werd het wat rustiger in de binnenstad van Rotterdam. Acht uur moesten de winkels sowieso dicht, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Alleen supermarkten mogen tot tien uur open blijven.