Spijkenisser ziekenhuis houdt deur dicht voor specialist

Een anesthesist mag het Spijkenisse Medisch Centrum niet meer in. De specialist is de toegang ontzegd omdat hij niet goed met zijn collega’s zou communiceren. In het collega-ziekenhuis in Dirksland mag de man wel werken. Vrijdagmiddag vroeg de Rotterdammer (35) de rechter om de maatregelen ongedaan te maken.

Voor de buitenwereld is de situatie in het Spijkenisser ziekenhuis weer rustig sinds het faillissement in 2013. Achter de schermen is het echter niet altijd even vredig in het SMC. Vorig jaar nog werd de hulp van een hoogleraar ingeroepen om de problemen op de afdeling anesthesie in kaart te brengen. Na de inventarisatie volgde een schoonmaak en verdween een deel van de specialisten.

Een jaar later is het weer hommeles. De Rotterdamse anesthesist werkte sinds vorig jaar in het SMC. De collega’s waren zo tevreden over zijn werk dat hij met ingang van 1 juli werd toegelaten tot de maatschap. Toch was er snel verschil van inzicht. De door hem voorgestelde verbeteringen voor de pre-operatieve screening werden allereerst overgenomen en later teruggedraaid.

Bloeding gestopt

Daarnaast was discussie over het beleid rondom operaties. De Rotterdammer vond één anesthesist op drie operatiekamers weinig. Anderen niet. Eind september werd volgens de specialist het bewijs geleverd toen tijdens een operatie een bloeding in allerijl door een opgeroepen tweede anesthesist moest worden gestopt.

Op 7 oktober kreeg de Rotterdammer, over wie andere medewerkers van het SMC tegenover Rijnmond vol lof zijn, een brief met daarin de mededeling dat hij niet langer welkom was in Spijkenisse. Tot 1 januari mocht hij nog wel in het ziekenhuis in Dirksland werken. Daarna zou de samenwerking ophouden. De anesthesist meldde zich daarna ziek.

Tijdens het kort geding in de Rotterdamse rechtbank eiste de specialist weer toegang tot het ziekenhuis en dat hij in dienst blijft. De raad van bestuur van het ziekenhuis wil niet reageren tot de uitspraak van de rechter, op 11 december.