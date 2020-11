Politie kijkt live mee terwijl tweetal probeert winkelwagen vol dure spullen te stelen

Twee mannen hebben donderdagavond geprobeerd om drieduizend euro aan spullen te stelen uit een supermarkt in Rotterdam-IJsselmonde. Ze zijn opgepakt.

Agenten waren toevallig al in de winkel, omdat kort daarvoor ook al een winkeldief was opgepakt. Ze keken mee op camerabeelden en zagen de twee allerlei dure spullen als scheermessen en elektrische tandenborstels in tassen deden. Vervolgens liepen ze met de tassen zo de winkel uit.

Een beveiliger en de agenten gingen in de achtervolging. In hun auto vonden ze nog meer gestolen spullen, met een waarde van bijna drieduizend euro.