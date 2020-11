Uitslag Poll: 40 procent van de stemmers denkt dat 30 km/u rijden minder ongelukken oplevert

De verschillen waren niet groot in de Rijnmond Poll van vandaag over het verlagen van de maximum snelheid naar 30 kilometer per uur in Rotterdam. Ruim 40 procent van de 1329 stemmers denkt dat dit minder ongelukken oplevert.

Daartegenover heeft 36 procent gestemd op 'nee dit verandert niets'. Ruim 17 procent ziet liever een andere oplossing. Zo hebben veel mensen gereageerd dat de handhaving strenger moet zijn. "Zonder handhaving verandert er niets. Al maak je er 15 kilometer per uur van," reageert een stemmer. Ook wordt er gezegd: "dit helpt alleen als er meer politie is." [artciel:201516:Maximumsnelheid in Rotterdam naar 30 km]

Beter handhaven

Ook op Facebook wordt er getwijfeld of dit wel de juiste oplossing is. "Wij wonen aan een rechte weg waar je 30 mag rijden. Hier wordt 50/60 of nog harder gereden. Levensgevaarlijk! We hebben vaak geklaagd, maar er wordt niet gehandhaafd", schrijft Cora Deelen.

