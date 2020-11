Honderden mensen herdenken Maryana (14) bij stille tocht: 'dit mag nooit meer gebeuren'

"Achter deze stralende ogen, brandt een traan van pijn. Stop pesten", staat er op het spandoek van Ed Flameling en Corita Both. Ze lopen voorop in de stille tocht ter nagedachtenis van hun dochter Maryana. Samen met familie, klasgenoten en kennissen herdenken ze de jonge Hardinxveldse die zo erg werd gepest dat ze besloot zelfmoord te plegen. Honderden Hardinxvelders, betuigen hun respect door met een kaarsje langs de weg te staan.

Haar ouders willen dat de stille tocht een moment is voor iedereen om afscheid te kunnen nemen van Maryana, nog niet iedereen heeft dat kunnen doen. Ook willen ze aandacht vragen voor het feit dat dagelijks velen kinderen en volwassenen worden gepest. "Het is een eerbetoon aan haar", vertelt vader Ed.

Ook burgemeester Dirk Heijkoop wil met de stille tocht een statement maken. "Iedereen mag er zijn en mag zijn zoals hij of zij dat zelf wil of zelf voelt." Hij vervolgt dan ook dat het triest is dat deze stille tocht überhaupt plaatsvindt, dat het zover heeft moeten komen. Ook valt hij de ouders van Maryana bij. "Beeld je eens in hoe het zou zijn als jij degene bent die wordt gepest. Wat zou dat met je doen?"

De groep van zo'n honderd mensen die meelopen in de stille tocht verzamelde vrijdagavond op het korfbalveld. Ze hebben bloemen meegebracht en sommige dragen een regenboogvlag over hun schouders. De route van de tocht gaat door het dorp waar tientallen Hardinxvelders met kaarsjes voor hun huis staan. De groep loopt ook langs het ouderlijk huis van Maryana. Waar de regenboogvlag nog voor het raam van haar slaapkamer hangt. De stoet passeert ook de Gereformeerde Kerk in Boven-Hardinxveld. Tientallen mensen staan daar met kaarsen om hun respect te tonen.

Foto: de regenboogvlag op de kamer van Maryana



De jonge Maryana was biseksueel. Had haar eigen stijl en wordt door vrienden omgeschreven als een vrolijke stuiterbal, die nog een heel mooi leven voor zich had. Toch werd ze vanwege haar eigenheid en seksualiteit ook zwaar gepest. "Ze was anders, maar mooi anders. Ze had nog een prachtige toekomst voor zich. Ze toonde lef door voor haar seksualiteit uit te komen. Mensen daarom pesten, is niet meer van deze tijd", vertelt familievriend Edward Pool.

Ouders Ed en Corita willen dan ook dat de stille tocht een statement wordt tegen pesten. Vader Ed deed tijdens de uitvaart ook al een oproep. "Bedenkt wat je iemand aandoet." De ouders waren zichtbaar geraakt door tocht en de grote opkomst.

Foto: de verzamelplek op het korfbalveld