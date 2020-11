Het weer van vandaag: zonnig en droog

Vandaag is het vrij zonnig en blijft het droog. Bij een matige oostenwind wordt het vanmiddag een graad of 9. Vanavond en vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog. De temperatuur daalt naar 4 graden aan zee en rond het vriespunt in het oosten van de regio. De oostenwind waait zwak en aan zee matig.

Morgen is het mooi weer met veel zon en blijft het droog. Met een middagtemperatuur van 4 graden is het de tot nu toe koudste dag van het najaar. De oostenwind waait zwak tot matig.

Kouder

Maandag is het bewolkt. In de middag en avond gaat het regenen. Na een koude nacht met lichte vorst tot -2 graden wordt het in de middag 7 graden. De dagen erna is het vrijwel droog met veel bewolking en soms wat zon. Dinsdag is het vrij zacht, daarna wordt het weer wat kouder.