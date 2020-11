Lees hier alles terug over de abrupt geëindigde Black Friday koopavond

Alle winkels in het centrum van Rotterdam moesten vrijdagavond rond 19:15 uur per direct dicht omdat het te druk was. Het winkelend publiek stroomde massaal door de straten op weg naar huis. Mocht je het gemist hebben; wij zetten de feiten op een rijtje.

Het was vrijdag Black Friday. Zowat alle winkels stunten dan met hun prijzen. Het was dan ook de hele dag al drukker dan normaal in de Rotterdamse binnenstad. In de middag riep de gemeente al op weg te blijven uit het centrum omdat het zo vol was in de straten dat het naleven van de coronamaatregelen moeilijk werd.



Hoewel er flink wat handhaving aanwezig was in de stad werd de oproep niet direct nageleefd. Het bleef druk rondom het Binnenwegplein, op de Coolsingel, de Lijnbaan en in de Koopgoot.

Vroegtijdig einde

Uren verstreken, maar om 19:15 uur besloot burgemeester Aboutaleb dan toch dat het niet langer verantwoordelijk was. De grote mensenstromen in de stad moesten stoppen. Handhavers gingen winkels binnen om medewerkers te vertellen dat de winkel dicht moest. In eerste instantie mochten zij tot 20:00 uur openblijven.



Het winkelend publiek stroomde de straat op, waarop het erg druk werd. Langzaam maar zeker verplaatste de menigte zich richting de Coolsingel. Daar werd door hostesses van de gemeente de Koopgoot afgesloten. Pas rond 20:30 uur was het weer rustig in de stad.



Niet goedkoper dan op andere dagen

Dominique van Elsacker, directeur van de winkelondernemers, vindt dat het niet anders had kunnen gaan vrijdag. De stuntprijzen werden dit jaar al uitgesmeerd over een hele week. "Er was vrijdag echt niets goedkoper dan op andere dagen."



De vraag die rest is of de run op de winkels vrijdag echt voorkomen had kunnen worden. Daarnaast moet nog blijken of het de rest van het Black Friday-weekend wel relatief rustig zal zijn in de binnenstad.