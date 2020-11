Marktkooplui in de bus op de emmer: 'Bij een grote boodschap heb je een probleem'

Toen de horeca nog open was, deden marktkooplui op de Binnenrotte hun behoefte op de toiletten van omringende cafés, schrijft lokale omroep Open Rotterdam. Nu de horeca door corona de deuren heeft moeten sluiten, zit er niets anders op: een emmertje in de bus en kakken maar.

"Ze kunnen niet kakken... Of nou, ze kunnen het wel, maar ze weten niet waar." Op de markt op de Binnenrotte is het gebrek aan genoeg toiletten al langer een probleem. En de toiletten die er wél zijn, zijn niet erg schoon. "Dan hoef je niet meer, toch?", gebaart koopvrouw Nella Romeijn. "Je ziet het al aan de bril. Dankjewel, zeg ik dan."

Emmer in de bus

"We zijn hier 's ochtends om vier uur al op de markt", legt ze uit. "Als je dan de grote behoefte moet doen, heb je een probleem. Ik heb nu een emmer in m'n busje staan. Daar gaat dan een zakkie in en dat doe ik in de prullenbak."



Meer kooplui hebben last van het gebrek aan (schone) wc's en doen daarom hun behoefte in hun bus. "We moeten wel", laat een marktman weten. "Het is niet anders. Voor de jongens is het niet zo erg, die kunnen het nog buiten doen..."

Weer een ander heeft voor de écht hoge nood een 'pottipot' in z'n busje staan. Maar dan moet je wel héél nodig moeten, benadrukt hij. "Het probleem is dat we met zoveel mensen zijn en er nergens een degelijk toilet staat", vertelt Romeijn. "Niet voor bezoekers en niet voor de kooplui."

Plastoeristen

De winkels die wél open zijn, zijn ook de dupe. Ze hebben last van plastoerisme. In winkelcentrum Keizerswaard in IJsselmonde bijvoorbeeld. "Voor corona waren er meer mogelijkheden om naar het toilet te gaan. Bij de HEMA bijvoorbeeld, of bij de bakker. Nu kan het alleen nog maar bij ons", vertelt kapster Annemarie Breur.



"Op een drukke dag komen zeven of acht mensen vragen of ze naar de wc mogen. En wij moeten iedereen registreren en daarna alles schoonmaken. Daar gaat veel tijd in zitten." En die tijd is er eigenlijk helemaal niet.

Gelukkig is er ook goed nieuws. Marktvrouw Romeijn vertelt dat ze onlangs iemand van de gemeente heeft gesproken over de toiletvoorzieningen op de markt en dat het door de gemeente opgepakt wordt. "Het is niet alleen maar negatief. Ze luisteren gelukkig wel", besluit ze.