De Kuip diep in de rode cijfers door ontwikkelkosten nieuw stadion

Ruim 8 miljoen euro van het negatieve resultaat hangt samen met de ontwikkeling van het nieuwe stadion binnen het Feyenoord City project. Door het wegvallen van wedstrijden als gevolg van de COVID-19-pandemie zou Stadion Feijenoord ook zonder de ontwikkelkosten van het stadion rode cijfers hebben geschreven. De exploitatiekosten en afschrijvingen van het stadion waren hoger dan de opbrengsten in 2019-2020.

Succesvolle concerten

De omzet van 23 miljoen euro is 30% lager dan in 2018-2019, omdat er toen ook een succesvolle concertreeks van Marco Borsato plaatsvond in het stadion van Feyenoord. Het eigen vermogen van de Stadion Feijenoord N.V. is met 14 miljoen gedaald en bedraagt nu 13 miljoen euro.



Om in de toekomst aan de betalingsverplichtingen te kunnen blijven voldoen, ook als dit gehele seizoen niet meer met publiek gevoetbald mag worden, heeft De Kuip moeten ingrijpen. Vanaf 1 juli 2020 is er een loonkorting doorgevoerd bij de directie. Per 1 oktober geldt dat voor al het personeel.

Wel of geen nieuw stadion

Volgens het jaarverslag hangt de financiële toekomst van Stadion Feijenoord sterk af van het wel of niet doorgaan van het nieuwe stadion. Als in september 2021 wordt besloten dat het stadion er komt (de financial close), verwacht De Kuip dat het eigen vermogen weer flink toeneemt, omdat alle voorgeschoten ontwikkelkosten dan worden afgelost.



Als de bouw van het nieuwe stadion niet doorgaat, dan zal het brugkrediet van 17,5 miljoen (het geld voor de planfase van de stadionontwikkeling) moeten worden afgelost bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Dat bedrag wordt dan vóór april 2024 omgezet in een nieuwe langlopende lening.