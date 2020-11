Opnieuw maatregelen in binnenstad Rotterdam: winkels uur eerder dicht

Vrijdagavond was het flink druk in de binnenstad van Rotterdam Foto: MediaTV

Ook zaterdag worden er maatregelen in het centrum van Rotterdam genomen, om eenzelfde scenario als vrijdag te voorkomen. Toen moesten rond 19:15 uur de winkels per direct dicht, omdat het te druk was. De gemeente roept iedereen op het centrum te mijden.

Vrijdag was het dermate druk in de binnenstad, dat burgemeester Aboutaleb uiteindelijk besloot de winkels te sluiten. Dat was drie kwartier voor de oorspronkelijke sluitingstijd. Ook zaterdag moeten de winkels eerder dicht, vertelt Pieter Bas Simons van de gemeente Rotterdam.

Binnenstad op slot

De winkels in de binnenstad gaan om 17:00 uur dicht. Dat betekent dat de ingangen om die tijd sluiten. Om 18:00 uur moeten de winkels ook daadwerkelijk leeg zijn.



"Het doel is geen lege, maar verantwoorde winkelstraten", zegt Simons. "Doe verspreid je boodschappen en mijd het centrum en drukte."



De drukte wordt zaterdag overdag goed in de gaten gehouden, laat Simons weten. "We monitoren strak", vertelt hij. "We hebben veel mensen op straat en zijn voortdurend in contact met winkeliers." De politie kijkt ook mee en er wordt via sociale media gemonitord.

Naast de binnenstad worden ook andere winkelgebieden in de gaten gehouden. "Er wordt ook op het Zuidplein, bij het Alexandrium en in andere winkelcentra in de regio gemonitord om te kijken of door de beperkingen in het centrum het daar niet te druk wordt."

Minder trams en metro's

Mocht het zaterdagmiddag toch nog te druk worden in de stad, komen er - net als vrijdag - weer maatregelen. "Dan worden er bijvoorbeeld vervoersbeperkingen ingesteld", legt Simons uit, "zodat je de stad wel uit kunt, maar veel minder makkelijk de stad in. Dat geldt dan ook voor het ov." Er zouden dan minder trams en metro's kunnen gaan rijden.

Dominique van Elsacker, directeur van de winkelondernemers, heeft begrip voor de maatregelen, maar die zijn volgens haar niet de oplossing. "De zaterdag na Black Friday is traditiegetrouw geen bijzondere dag. Voor de druktespreiding is het stretchen van openingstijden een middel. Vanuit dat oogpunt zien we de maatregel die vandaag geldig is niet als een oplossing, maar we hebben er begrip voor dat er steviger wordt ingezet om drukte te voorkomen en wij zetten ons in voor verantwoord winkelen."

Stuntprijzen

Vrijdag was het Black Friday, waarbij veel winkels stunten met hun prijzen. Dat leidde vrijdag tot flinke drukte in de binnenstad. In de middag riep de gemeente al op weg te blijven uit het centrum, omdat het zo vol was in de straten dat het naleven van de coronamaatregelen moeilijk werd. 's Avonds liet burgemeester Aboutaleb de winkels sluiten. Dat was drie kwartier voor de oorspronkelijke sluitingstijd.



'Verantwoordelijke winkelstraten'

Ook in het weekend gelden de Black Friday-aanbiedingen nog in de stad, omdat de stuntprijzen in verband met corona over de hele week zijn uitgesmeerd.

De gemeente had zaterdagochtend rond 10:00 uur een overleg over de maatregelen in de binnenstad.