Rotterdams schaatsseizoen geopend: 'Een topijsvloertje dit!'

Razend populair is de schaatsbaan die jaarlijks wordt opgetuigd in Rotterdam-Kralingen. Zaterdag openden de deuren voor het grote publiek. Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent en zijn collega's gingen vrijdag al even de baan op om het ijs te testen.

"Het voelt goed hoor!", laat Angenent weten, terwijl hij vrolijk voorbijschaatst. "Je merkt dat de ijsvloer heel hard is. Hij is ook heel helder, je ziet het koelsysteem onder het ijs. Ik verwacht hier een topijsvloertje deze winter."

Tekst gaat verder onder afbeelding



De schaatser, die in 1997 de Elfstedentocht won, gaat wekelijks op de baan schaatsen. De opening van het seizoen is 'altijd wel weer een moment', zegt hij. "Het is altijd wel weer een maand of drie dat ik en mijn vrienden hier een uur per week schaatsen."

Bijzondere schaatsbaan

"Het is een mooi initiatief geweest, wat mooi heeft uitgepakt voor de stad", vervolgt hij. "Het heeft veel mensen enthousiast gemaakt voor het schaatsen. Als je ziet hoeveel jeugd hier elke dag komt en hoe druk het hier is met recreatieschaatsers, dan geeft dat wel aan dat hier behoefte aan is."



De eerste rondjes was de baan vrijdag nog in lichte mist gehuld. "Er zat nog veel vocht in de tunnel; dat gaat compenseren. Als we gaan rijden, krijg je luchtwerveling en daardoor verdwijnt het vocht."

Over de baan is Angenent zeer te spreken. "Het is een bijzondere baan voor Nederlandse begrippen. Het is semi-overdekt en heeft naar omstandigheden een heel goede ijsvloer. En er zit sfeer in! Je ziet elkaar niet schaatsen. Als je de bocht uit bent, ziet het peloton je niet meer. Dat gaf de wedstrijden die hier vroeger werden gehouden wel een bepaalde dynamiek."