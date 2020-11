Drukte in centrum Rotterdam neemt toe, maar 'extra maatregelen nu niet nodig'

De drukte in de binnenstad van Rotterdam neemt toe, maar de gemeente noemt het verantwoord. Extra maatregelen als vervoersbeperkingen zijn nog niet nodig.

"De drukte neemt licht toe", vertelt Pieter Bas Simons van gemeente Rotterdam, "maar de sfeer is goed en het algemene beeld is rustig. Het is verantwoorde drukte nu."



Bijna geen rijen

Op foto's is te zien dat er aardig wat mensen op de been zijn, maar dat er in de meeste gevallen voldoende afstand wordt gehouden.

"Er zijn bijna geen rijen en de ondernemers hebben prima maatregelen genomen", laat Simons weten. Dat staat in contrast met vrijdag, toen er flinke rijen stonden. Uiteindelijk werd er 's avonds door burgemeester Aboutaleb besloten de winkels vroegtijdig te sluiten.



De gemeente is zaterdag ook bereid maatregelen te nemen, maar dat lijkt vooralsnog niet nodig. Wel sluiten de winkels een uur eerder: om 17:00 uur mag er niemand meer naar binnen en om 18:00 uur moeten de panden leeg zijn.

Mijd het centrum

Zaterdagochtend werd opgeroepen het centrum te mijden. "Doe verspreid je boodschappen en mijd het centrum en drukte. Het doel is geen lege, maar verantwoorde winkelstraten", zegt Simons.



Mocht het zaterdag toch nog te druk worden in de stad, komen er - net als vrijdag - beperkende maatregelen. "Dan worden er bijvoorbeeld vervoersbeperkingen ingesteld", legt Simons uit, "zodat je de stad wel uit kunt, maar veel minder makkelijk de stad in. Dat geldt dan ook voor het ov." Er zouden dan minder trams en metro's kunnen gaan rijden.