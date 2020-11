Messen, drillrap en sociale media: Zuidwijkse jongeren maken film over hun leven

Wanneer de film precies uitkomt is nog niet bekend, maar dat-ie rauw zal zijn en van de straat is wel duidelijk. Een groep Rotterdamse jongeren 'schiet' momenteel een actueel thema uit hun eigen leven: het oplaaiende geweld.

Theater Zuidplein op een woensdagavond. De vonken vliegen er vanaf. Twee acteurs kijken elkaar bijna dodelijk aan in een vette stare-down. Je voelt dat één verkeerde beweging genoeg is om de boel te laten ontploffen.

Menens

Een van de hoofdrolspelers heeft explosief materiaal op zijn telefoon staan. Hij heeft dat zojuist op internet geplaatst, voor de hele wereld om te zien. De zenuwen staan strak gespannen, ook al is het een repetitie voor de camera. Je voelt: dit is menens.

En dat heeft een reden. Want allemaal kennen ze deze situatie van dichtbij. Acteur Sandro Lima: "In de film loopt het uit de hand, zoals het ook in het echte leven uit de hand kan lopen."

Daarmee doelt Lima onder andere over de populaire en verguisde drillrap video's. Daarin wordt vaak gezwaaid met messen en pistolen, of tussen de regels door een dreigement wordt afgegeven aan een rivaliserende groep uit een andere wijk of stad.

Sociale media

"Het is een film over een fenomeen van deze tijd. Hoe jongeren onder druk staan van sociale media en hoe moeilijk het soms is om uit bepaalde problemen te blijven", zegt de regisseur.

Lima wil nog niet te veel kwijt over zijn film, maar het gaat op een gegeven moment mis. "Mensen voelen de druk om dingen te posten en daar komen dan weer reacties op."

Bij die woorden is het niet moeilijk om een link naar de actualiteit te leggen. Zo diende deze week nog de dodelijke steekpartij waarbij de 19-jarige Rotterdammer Cennethson Janga, ook bekend als 'Chuchu', om het leven kwam. Het lijkt erop dat het vooraf bedreigingen over en weer regende tussen Rotterdam en Amsterdam.



Uitdaging

In de films spelen jongens die het thema door en door kennen. Lima: "Het zijn gasten die het zelf ook moeilijk hebben gehad. Net als ik. Geen vader, alleenstaande moeder... dan is het een uitdaging om uit te vinden waar je 'ja' en waar je 'nee' op zegt. En te ontdekken dat die keuzes ook consequenties kunnen hebben."

Tekst gaat verder onder afbeelding



Met de film hoopt Lima te laten zien dat je niet altijd hoeft te zwichten onder groepsdruk of druk van 'vrienden' op sociale media. "Alleen al hier samen oefenen en bezig zijn is mooi, en brengt positiviteit."

Gevangenis

Ernon Senior (straatnaam: Ernstig) speelt 'een uitdagende rol' zoals hij zelf zegt. Hij wil nog niet veel kwijt over de inhoud, want het proces van opnamen is nog maar net begonnen. "Ik ben dankbaar", zegt hij over zijn rol. 'Ernstig' heeft een verleden in de gevangenis. "Ik wil nu wat terugdoen voor de buurt. Ik hoop dat mensen onze boodschap opnemen. Ik wil vertellen dat het leven meer is dan drillrap."

"Ik heb het zelf mis zien gaan", zegt Senior. "In mijn eigen buurt, Zuidwijk, is het al vaak fout gegaan met de messen. Ik hoop dat deze film de ogen opent. Al gaat het gelukkig de laatste tijd wat beter."

De acteurs hebben de tijd van misstappen achter zich gelaten, zeggen ze. Het is tijd voor een nieuw hoofdstuk. Op het witte doek.