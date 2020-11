Hugo Borst biecht op: 'Ik ben opgepakt wegens het stelen van dure pennen'

In het televisieprogramma Sanders Gerse Gasten biecht schrijver Hugo Borst op dat hij als 9-jarige jongen is gearresteerd wegens diefstal. Hij ging regelmatig met een vriend uit stelen bij een warenhuis in het centrum van Rotterdam.

Hugo stal met name dure pennen. Totdat hij, met een buit van 400 gulden aan balpennen, in de kraag werd gevat en door agenten en werd meegenomen naar politiebureau Haagseveer.

"Mijn vader moest me komen ophalen van het bureau. Hij vond het verschrikkelijk dat zijn zoon een dief was. Ik zal nooit meer vergeten wat hij die avond tegen me zei. 'Hugo, ik ben zó enorm teleurgesteld in je.' Dat was als kind het ergste wat er bestond. Dat je je ouders had teleurgesteld. Dat kwam veel harder aan dan een klap in je gezicht. Het heeft me zo geraakt, dat ik daarna nóóit meer iets heb gejat."

Bijna niet geboren

Het had niet veel gescheeld of Hugo Borst was nooit geboren. Zijn vader overleefde in 1943 het 'Vergeten Bombardement' op Delfshaven. Bij de Lage Erfbrug vertelt de Rotterdamse schrijver en columnist: "Mijn vader zat in de tram toen het opeens bommen regende in Rotterdam-West. Hij heeft hier op de Binnenweg staan schuilen. Hij zag de gebouwen in brand staan. Het moet heel angstig zijn geweest. Uiteindelijk bleken het de geallieerden te zijn die de bommen dropten om de Duitsers dwars te zitten. Ze wilden natuurlijk geen huizen raken, maar het is helaas wel gebeurd."

Borst vervolgt: "Friendly Fire werd het genoemd. Er wordt gezegd dat er bij het Vergeten Bombardement vierhonderd mensen om het leven zijn gekomen. Mijn pa nam me hier weleens naartoe en deed dan heel gedetailleerd verslag van wat hij had gezien. Het kippenvel stond hem dan op de kaken. Als hij één tram eerder had genomen, had hij er misschien middenin gezeten."

Boze Bijl

Hugo groeide zelf op in het centrum van de stad. Voetbal speelde een grote rol in zijn leven. Als kind was hij elk vrij uurtje met vriendjes aan het 'ballen'. Tot ergernis van oud-keeper Henk Bijl van Feyenoord. "Henk had een café in een zijstraat van de Meent. Op de plek waar we ook partijtjes speelden."

"Regelmatig vloog er een bal vol tegen de ruit van het café", vervolgt Borst. "Bijl kwam dan woedend naar buiten stormen om ons weg te jagen. Daar snapte ik niks van. Ik zei dan tegen mijn vader: 'Die man is betaald voetballer geweest. Dan moet hij toch juist stimuleren dat jonge knapen lekker een balletje trappen? Mijn kinderjaren waren de gelukkigste van mijn leven. Ik heb dankzij mijn fijne ouders een heerlijke jeugd gehad."