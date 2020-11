Excelsior geeft niet thuis in Kerkrade en verliest (3-1)

In het eerste kwartier was Excelsior de bovenliggende partij met al vroeg een opgelegde kans voor Thomas Verhaar, die oog-in-oog met keeper Jan Hoekstra mistte. Na zeven tekende Roda JC voor haar eerste gevaar via Thijmen Goppel die de paal raakte. In de omschakeling was Elias Mar Ómarsson trefzeker voor de Rotterdammers. Op de rand van buitenspel kreeg hij een vrije doortocht voor zijn zestiende competitietreffer en de 1-0.

Kantelpunt



Geklungel in de Excelsior-defensie kantelde het spelbeeld in de eerste helft, die tot dan toe voor de Kralingers was. Een voorzet van links werd ongelukkig verwerkt door Nathan Tjoe-A-On, waardoor Serrarens, ook op de rand van buitenspel, vrij voor doelman Alessandro Damen koeltjes de 1-1 binnen schoot. Tot dan toe had Roda weinig in de melk te brokkelen gehad.

De start van de tweede helft was ook voor Roda JC. Na zeven minuten Kreeg Niek Vossebelt in het zestienmetergebied zijn pass terug in de voeten, waarna van dichtbij de Limburgse voorsprong op de borden schieten een koud kunstje was.

Tij keren

Na een driedubbele wissel van Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen om het tij te keren in de 62e minuut, werd het veldspel van de Rotterdammers niet beter. Sterker nog Roda JC bleef de boventoon voeren met de 3-1 van Thijmen Goppel 21 minuten voor tijd als gevolg. Tot een slotoffensief kwamen de Kralingers niet meer.

Excelsior blijft Roda JC in de eerste divisie op de ranglijst voor. De Kralingers staan momenteel zevende met twintig punten uit veertien wedstrijden. Evenveel als de Limburgers, maar het doelsaldo van de Rotterdammers is beter.

Opstelling Excelsior:

Damen; Tjoe-A-On (46' Ormonde-Ottewil), Matthys, Fischer, Horemans; Baas (62' Bruins), Niemeijer, Wieffer (73' Meijer); Mendes Moreira (62' Van Rooijen), Ómarsson, Verhaar (62' Seys)

Scoreverloop Roda JC - Excelsior (3-1)

7' Elias Mar Ómarsson 0-124' Fabio Serrarens 1-152' Niek Vossebelt 2-169' Thijmen Goppel 3-1