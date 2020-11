Topdrukte in Rotterdam: '"Laten we naar de stad gaan", zei mijn vrouw'

Gemeente Rotterdam heeft zaterdag opgeroepen om niet meer te gaan winkelen in het centrum van de stad, Alexanderium en Zuidplein. Het was namelijk te druk in de stad geworden.

Verder werden maatregelen genomen zodat het voor het verkeer lastiger wordt om naar het centrum van Rotterdam te komen. Ook werd er op stations van de RET omroepen gedaan om het centrum te mijden en naar huis te gaan. "We zagen de drukte toenemen", blikt gemeentewoordvoerder Pieter Bas Simons terug.

Kijk hieronder naar de reportage over de drukte in Rotterdam-Centrum. De tekst gaat verder onder de video:

Belgische bezoekers

Afgelopen vrijdag sloot burgemeester Abotualeb van Rotterdam ook al winkels in winkelgebieden vanwege 'aanhoudende drukte'. Shoppende mensen moesten daarom per direct de winkels verlaten. Aanleiding was Black Friday, het fenomeen waarbij winkels scherp afgeprijsde producten aanbieden.

"Wat ons opviel was dat er veel Belgische bezoekers waren", vertelt Dominique van Elsacker, directeur van Urban Department Store Rotterdam, over de drukte. "Mensen begrepen onze instructies niet, ze waren Franssprekend."

'Niet veel ruchtbaarheid gegeven'

Van Elsacker had vrijdag wel op drukte gerekend. "Maar veel mensen gingen toch met elkaar shoppen en niet alleen, zoals het RIVM adviseert. Dat had ik niet verwacht."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Dominique van Elsacker, directeur van Urban Department Store Rotterdam. De tekst gaat verder onder dit fragment:

Urban Department Store Rotterdam had niet veel ruchtbaarheid aan Black Friday gegeven, benadrukt Van Elsacker. "Maar als je kijkt naar de afgelopen week, waarin iedereen met Black Friday-reclames werd bedolven, dan snap ik dat de consument er vrijdag op uit gaat."

Aan het einde van de vrijdag kwam een nieuwe groep klanten de stad in. Volgens Van Elsacker werd de drukte daarom lastig te beheersen.

Zaterdag was het overdag overigens in vergelijking met de dag ervoor een stuk rustiger in de binnenstad van Rotterdam. Desondanks gingen de winkels in het centrum eerder dicht. Van Elsacker vindt dat jammer vanuit de druktespreiding: "Omdat we denken dat je daar meer ruimte voor hebt, dat je de drukte beter kunt spreiden. Maar we geven hier netjes gehoor aan. De winkeliers zijn op de hoogte."

Ook zondag gaan de winkels in Rotterdam eerder dicht, zo meldt de gemeente.

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven heeft geopperd om landelijke richtlijnen te hanteren om de drukte in de steden te verminderen. Dat moet gebeuren bij het Veiligheidsoverleg met alle voorzitters van de Veiligheidsregio's.