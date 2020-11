Familie en bekenden nemen afscheid van Corrie van Gorp in Oude Luxor: 'Dag dag heerlijke lach'

Onder anderen André van Duin, Lee Towers, Joke Bruis, Ronnie Tober, Serge-Henri Valcke en Richard Groenendijk gaven acte de présence.

Podium

De familie koos voor een afscheid in het Oude Luxor omdat het haar meest geliefde theater was. Het was ook de plek waar Corrie van Gorp hoorde: op het podium, zo staat in de rouwadvertentie in de ochtendkranten.

Het Oude Luxor was twee jaar geleden nog de plek van een groot eerbetoon aan Van Gorp. Groenendijk zette dat op poten omdat ze nooit een waardig afscheid had gekregen. "Ze was ineens gestopt."

Corrie van Gorp overleed zondag op 78-jarige leeftijd. "Een mens vol kleur en een hart van goud", zo staat in de rouwadvertentie van de familie.