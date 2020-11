Fischer na nederlaag bij Roda JC (3-1): 'We geven het heft zelf uit handen'

De gelijkmaker van Fabio Serrarens had volgens Fischer echter niet mogen tellen, maar was ook geen reden om zo weg te zakken als dat Excelsior deed. "Die goal was buitenspel, dat is balen. Neemt niet weg dat ze wat beter in de wedstrijd kwamen, maar er was nog niets aan de hand. Zij hadden nog niet echt grote kansen en wij kregen betere kansen."

Heft uit handen

De vinger op de zere plek leggen is geen ingewikkeld karwei volgens de routinier. "We zakken wel ver terug aan de bal, zeker in de tweede helft. Dan worden we slordig balletjes over vijf à tien meter moeten beter. Dit was niet goed genoeg. We begonnen zo goed, maar geven het heft zo uit handen. Dat is heel zuur. "

Ook de tweede treffer is volgens Fischer buitenspel. "Volgens mij ligt er een speler in de lijn van de keeper. Volgens de regels is dat ook gewoon buitenspel". De draad na die twee treffers oppakken in aanvallend opzicht was moeilijk legt Fischer uit. "Maar wij hebben onszelf tekort hebben gedaan. We hebben het nog wel geprobeerd, maar dan komen we er niet echt meer door heen."

Makkelijk maken door elkaar te helpen

In het lege Parkstad Limburg stadion was Fischer veelvuldig luidkeels te horen. Druk coachend probeerde hij zijn teamgenoten op het juiste spoor te krijgen."Maar dat is iets wat we allemaal moeten doen. We moeten meer bezig zijn met elkaar. Ik vind dat sommigen alleen maar met zichzelf bezig zijn. Je moet elkaar helpen om het voor jezelf alleen maar makkelijker te maken. Dat doen we nog te weinig, zeker als het minder gaat."

De Kralingers hopen dit seizoen mee te doen om een plekje in de play-offs om promotie. Volgens Fischer was deze wedstrijd een cruciale om omhoog te kunnen kijken. "Dit was een belangrijke wedstrijd om aan te sluiten richting de ploegen boven ons. We hebben dit examen niet gehaald, dus we blijven in het gedrang. Nu moeten we bikkelen om punten te sprokkelen."