Na zes nederlagen op rij weet FC Dordrecht weer wat winnen is

FC Dordrecht had ruim twee maanden niet gewonnen. Al ruim twee wedstrijden was er niet meer gescoord. Tegen Jong Ajax toonde Dordt een ander gezicht en won het even knap als verrassend met 3-1.

Al 224 minuten had FC Dordrecht niet gescoord, maar de wedstrijd tegen Jong Ajax was iets meer dan 300 seconden onderweg of Jari Schuurman maakte aan die droogte een einde. Met een rake kopbal in de verre hoek liet hij Dominik Kotarski kansloos.

Interim-trainer Ben Kinds koos voor dezelfde elf namen als vorige week tegen Telstar. Dat betekende dat Dordt weer met vijf verdedigers startte. En het duurde lang voordat de talenten uit Amsterdam de eerste goede kans creëerden.

Binnen week nieuwe trainer

De ploeg van voormalig Excelsior-trainer Mitchell van der Gaag had moeite om een gaatje te vinden in de Dordtse defensie. Tevreden keek Kinds toe vanaf de zijlijn. In de eerste week van december hoopt de clubleiding een nieuwe hoofdtrainer te presenteren.

Mogelijk wordt er gewacht totdat Fortuna Sittard een opvolger heeft gevonden voor Kevin Hofland, zodat Sjors Ultee naar Dordrecht kan verhuizen. Hij is de meest voorname kandidaat om de eerder deze maand ontslagen Harry van den Ham op te volgen.

Verdubbelde voorsprong

Vlak voor rust drukte FC Dordrecht het krachtsverschil wel in scoren uit. Met zijn derde doelpunt van het seizoen zette Kevin Jansen Dordt op een 2-0 voorsprong. Een minuut later had Bradley Vliet zelfs de 3-0 op zijn schoen, maar in vrijstaande positie ging zijn volley ruim naast.

De eerste grote kans voor Jong Ajax was echter direct raak. Aanvoerder Brian Brobbey kopte een hoekschop van Kenneth Taylor achter doelman Anthony Swolfs, die in de eerste helft nauwelijks iets te doen kreeg (2-1).

Vermakelijke tweede helft

Tien minuten na rust waren de Amsterdammers opnieuw gevaarlijk uit een hoekschop, maar Eric Llansana kopte in kansrijke positie een halve meter over. Jong Ajax voerde het tempo op en FC Dordrecht hoopte vooral gevaarlijk te zijn vanuit de omschakeling. Dat lukte na 68 minuten, toen Gianni dos Santos de 3-1 op zijn schoen had. Kort hiervoor mistte Sontje Hansen namens Jong Ajax één op één met keeper

Swolfs, die kort daarna met z’n rechtervoet een schot van Terrence Douglas pareerde.

Zo ontstond er een hele vermakelijke en spannende tweede helft, iets dat de supporter van FC Dordrecht na zes opeenvolgende nederlagen al lange tijd niet had gezien. Dordt ontsnapte een kwartier voor tijd aan de gelijkmaker, toen Hansen de lat raakte uit een vrije trap. Sterker nog, in plaats van 2-2 werd het 3-1. Valpoort stuurde Dos Santos weg, die Kotarski onnodig ver z’n doel uit zag komen. Eenvoudig verschalkte hij de Ajax-doelman (3-1).

FC Dordrecht - Ajax 3-1 (2-0)

6' 1-0 Jari Schuurman

43' 2-0 Kevin Jansen

45+1' 2-1 Brian Brobbey

77' 3-1 Gianni dos Santos

Opstelling FC Dordrecht: Swolfs; Vliet, Sürmeli, Bliek, Muringen,

Polley; Dos Santos, Janssen, Schuurman; Vermeulen (80. Jaron Vicario),

Valpoort (80. Richie Musasba)