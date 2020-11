John Buijsman (alias 010Sherriff) komt op voor eigenaren recreatiewoningen Hoek van Holland

Eigenaren van de huisjes en caravans op recreatieoord Hoek van Holland hebben 010Sherriff, een man die opstaat tegen onrecht, in stelling gebracht in hun strijd met de gemeente Rotterdam, die het park wil verkopen.

De sheriff is een typetje van acteur John Buijsman, die zelf ook een huisje heeft op het park. "Ik ben boos. Het lijkt wel of Rotterdam zijn sociale hart een beetje aan het kwijtraken is. En daar word ik strontziek van", aldus 010Sherriff. ("Sheriff met dubbel -r, want dat klinkt lekker Rotterdams.")

Kijk hieronder naar de reportage over 010Sherriff op Recreatieoord Hoek van Holland. De tekst gaat verder onder de video:

Recreatieoord Hoek van Holland bestaat bijna honderd jaar en telt negenhonderd huisjes en tweehonderd stacaravans. Veelal zijn die in het bezit van Rotterdammers zonder tuin. De grond huren zij van de gemeente Rotterdam, maar die wil het terrein verkopen aan een commerciële partij, die de boel moet moderniseren. Ook wil Rotterdam van het gebied af omdat de huren van gemiddeld 1500 euro per jaar niet kostendekkend zouden zijn. Begin november kregen de huurders over de voorgenomen verkoop een brief.

Zwembad of golfbaan

"Ik ben me toen rot geschrokken", vertelt Keimpe de Jong. Hij is pas sinds juni eigenaar van een huisje en heeft er direct een slaapkamer aangebouwd voor de toekomstige vakanties. "Je steekt je toch in de schulden voor enkele tienduizenden euro's. Het wordt dan wel niet gelijk afgepakt, maar er is totale onzekerheid. De nieuwe eigenaar mag bepalen wat er gaat gebeuren en dan zie je natuurlijk beelden voor je van een grote shovel die deze kant van het park opruimt om er een zwembad te maken of een golfbaan."

Volgens de brief van de gemeente worden de rechten van de huurders beschermd en zal de nieuwe eigenaar de lopende huurcontracten over moeten nemen. "Maar daarin staat een opzegtermijn van een jaar, that's it", zegt De Jong.

Yoek Kouwenhoven komt zijn hele leven al op Recreatieoord Hoek van Holland en dat is 38 jaar. Hij zit in het actiecomité dat posters en flyers met het hoofd van 010Sherriff uitdeelt. Vanachter steeds meer ramen op het terrein kijkt de sheriff je priemend aan, met daaronder de tekst: '010Sherriff waakt over Recreatieoord Hoek van Holland'. Het actiecomité hoopt dat de posters ook in de stad achter ramen komen te hangen.

Kouwenhoven: "Wat we vooral willen bereiken is dat we in contact komen met de wethouders en dat we op een open manier kunnen praten, om te kijken hoe we in ieders belang oplossingen kunnen vinden. Ik denk dat een hoop mensen ook wel bereid zijn om wellicht iets meer te betalen, maar dan zou je wel inzicht moeten krijgen in hoe het exploitatietekort tot stand is gekomen. Dat hebben we tot op heden nog niet gekregen."

Arbeidersstad

Aanvankelijk zou de gemeenteraad op 17 december een uitspraak doen over de verkoop van het recreatieoord, maar door alle emoties die zijn losgekomen na de aankondiging wordt even pas op de plaats gemaakt. De verantwoordelijk wethouders, Bas Kurvers van bouwen en wonen en Said Kasmi van toerisme, hebben aangekondigd eerst nog uitgebreid te gaan praten met de huurdersvertegenwoordigers. Maar een afspraak staat nog niet, volgens Kouwenhoven.

Behalve 010Sherriff die optreedt als boegbeeld voor de actie van de huisjeseigenaren, komen ook de kinderen van het park in actie. De bedoeling is dat enkele tientallen kinderen komende woensdag naar het stadhuis gaan om op de stoep hun schoen te zetten, met daarin tekeningen van het leven op het park.

Leen van Esch, die al zeventien jaar een stacaravan heeft op het campinggedeelte, hoopt dat het allemaal zin gaat hebben. "We hopen dat de gemeenteraad laat zien dat Rotterdam nog steeds een arbeidersstad is en dat ook de recreatie voor die arbeider gegarandeerd blijft."