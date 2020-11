De grote schade in de Vierambachtsstraat in Rotterdam (Bron: MediaTV - Joey Heijstek)

Twee auto's zijn zaterdagavond op de Vierambachtsstraat in Rotterdam-West op elkaar gebotst. Eén auto ligt in elkaar en een andere wagen heeft een geparkeerd voertuig geramd. Daarbij is er een flinke ravage ontstaan.