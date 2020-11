Van der Gaag leert nog iedere dag bij: 'Bij Ajax móét je winnen en met aanvallend voetbal'

Mitchell van der Gaag had zijn ploeg vooraf nog gewaarschuwd voor het vernieuwde FC Dordrecht, maar toch verloor Jong Ajax met 3-1 aan de Krommedijk. En hoewel resultaten niet het allerbelangrijkst zijn voor een opleidingsteam, baalde de oud-trainer van Excelsior enorm: "In de eerste helft geef je het weg en is er van Dordt uitgekomen, wat ik de laatste weken heb gezien."

Een nederlaag bij de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie zal in Amsterdam niet leiden tot een andere zienswijze over de 49-jarige trainer van Jong Ajax. Een half jaar geleden verlengde Van der Gaag zijn contract met twee jaar, waardoor hij normaal gesproken tot de zomer van 2023 werkzaam is in Amsterdam. In de zomer wilde PSV hem graag toevoegen aan de staf van Roger Schmidt. Hoewel hij in een van onze radio-uitzendingen nog hardop filosofeerde over een avontuur in Australië of de Verenigde Staten, tekende hij toch bij in Amsterdam.

Van der Gaag: "Ik was altijd al benieuwd hoe er bij Ajax wordt gewerkt. Je werkt met toptalenten en heb nauwe communicatie met het eerste. En het buitenland blijft altijd trekken. Maar we zitten in corona-tijd en dat zijn geen gemakkelijke tijden. Ajax wil juist dan verlengen, waaruit enorm veel waardering spreekt."

49-jarig talent

Binnen Ajax wordt er lovend gesproken over de trainer, die met Excelsior een unieke prestatie neerzette door in twee seizoenen als elfde en twaalfde te eindigen in de eredivisie. Technisch directeur Marc Overmars waardeert het dat Van der Gaag vanzelfsprekend wil presteren met Jong Ajax, maar dat het ontwikkelen en laten doorstromen van jeugdspelers richting het eerste elftal belangrijker is. "Mitchell is talentvol en ervaren tegelijk", zei Overmars destijds bij Van der Gaags contractverlenging.

Van der Gaag probeert iedere dag te leren. Nog steeds. Na eerdere periodes bij Excelsior en NAC werkt hij nu voor een club waar de druk nog hoger is. "Altijd moet je presteren. Verliezen is uit den boze, ook al is dat bij Jong Ajax misschien iets minder. Alle voorwaarden om te presteren zijn ook aanwezig. Dat wil niet zeggen dat het bijvoorbeeld prima is om bij Excelsior te verliezen - ook daar wil je graag winnen - maar de reactie die daarop volgt is heel anders. Winnen móét bij ons. Dat is wel een groot verschil."

Altijd aanvallend voetbal

Aan carrièreplanning doet Van der Gaag niet. Om ooit hoofdtrainer van Ajax te worden is voor de oud-Spartaan ook geen reden geweest om naar Amsterdam te gaan en te blijven. Hij wil simpelweg op topniveau werken. "Bij Ajax wordt van je geacht om op ieder moment aanvallend voetbal te spelen. Dat is bij andere clubs minder, omdat je met de kwaliteit van je selectie hebt te maken. Hier bij Ajax zijn spelers, hoe jong ze ook zijn, één ding gewend: winnen en aanvallend voetbal spelen. Daar ga je als trainer ook in mee."