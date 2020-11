Gerard Ouweneel (83) reist de wereld over om vogels te tellen

Zeventig jaar kijkt de inmiddels 83-jarige Gerard Ouweneel al naar vogels. In zijn nieuwe boek 'Vogelaars zijn romantici' staan zeventig verhalen over zijn vogelavonturen dicht bij huis en ver weg. Door de coronacrisis moest het vogelen dit jaar vooral gebeuren vanuit huis in de Vogelbuurt in Maasdam.

"Als Rotterdammer ben ik een halve eeuw geleden in de Hoeksche Waard gaan wonen om de vogels daar. Ik woon in de Lijster, een fijn beest. Hier heb je ook de Roodborst en Grutto. Allemaal vogels die hier komen", vertelt Ouweneel.

Het adres waar Gerard Ouweneel heeft gewoond in Maasdam. De tekst gaat verder onder de foto:

In het boek vertelt Ouweneel ook over zijn moeder, die dol was op het roodborstje. "Ze was een romantische geest. Elk jaar zei ze met stemverheffing dat het roodborstje terug was. Mijn moeder dacht altijd dat het hetzelfde roodborstje was, maar dat was niet zo", lacht de Rotterdammer.

Waar zijn de spreeuwen?

Vogels spelen een prominente rol in zijn leven. Logisch is ook dat Ouweneel meedoet aan de Tuintelling , waarbij hij de vogels telt die hij in zijn buurt spot. Iets wat mensen al vanaf hun balkon kunnen doen, benadrukt Ouweneel.

Hij merkt dat een aantal vogels in de loop der jaren is verdwenen. "Dat is heel merkwaardig. Soms realiseer je dat niet altijd." Ouweneel krijgt wel eens vragen over de spreeuw. "Ik kom er zelden meer, maar in Rotterdam-Zuid (waar Ouweneel is opgegroeid, red.) zie je geen spreeuwen meer." De vogels zijn er nog wel, benadrukt hij. "Maar wij krijgen ze hier niet meer in de tuinen."

Heimwee naar De Beer

Ouweneel is één van de weinige mensen die natuurgebied De Beer nog heeft meegemaakt. Het voormalige vogelgebied aan de Noordzee heeft in de loop der jaren plaats moeten maken voor de haven. Ouweneel baalt daar stevig van.

"Daar lag onze graal. Het was een zeer milieu-dynamisch landschap. Er waren fantastische vogels en er was onwijs veel te beleven", vertelt Ouweneel. "Als het enigszins kon, fietsten we de Groene Kruisweg af en gingen we - illegaal - De Beer op."

De Beer is volgens Ouweneel rond 1960 'geliquideerd'. "Daar kwam het wel op neer. Rotterdam, met zijn expansie, begon eigenlijk al voor de Tweede Wereldoorlog, door een deel van IJsselmonde te annexeren, raffinaderijen en havens te vestigen." Na de oorlog rukte de industrie op naar het westen, waarna De Beer uiteindelijk verdwenen is.

"Natuurlijk was het slikken. Het was een teleurstelling. Aan een andere kant zat in Nederland een spirit van vooruitgang, dat het beter moest. Het is wonderbaarlijk dat het ongelofelijk geruisloos kon gebeuren. De Beer was indirect een hefboom om beter te letten op de natuur die nog resteerde", vindt Ouweneel.