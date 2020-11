Schiedamse 'Jaguarman' ontdekte zijn roots in Suriname

Schiedamse 'Jaguarman' Raoul de Jong ontdekte zijn roots in Suriname: 'De Jaguarman was zeker geen vloek'

Raoul de Jong groeide op in Schiedam met zijn blonde Nederlandse moeder en zonder zijn Surinaamse vader. Over zijn Surinaamse roots heeft hij een boek geschreven: Jaguarman. "Ik was altijd al een beetje Surinaams, zonder dat ik het door had", vertelt hij.

De Jong was niet bezig met zijn vader en ook niet met zijn Surinaamse wortels. Pas op zijn 28e ontmoette hij zijn vader. Acht jaar na dat moment is zijn boek uitgekomen, waarin De Jong schrijft over Suriname, zijn voorouders en wat zij te vertellen hadden.

'Krachten van de Duivel'

Via de mail kwam De Jong in contact met zijn vader. Vervolgens kreeg de Schiedammer meer interesse in Suriname en besloot hij daar meer informatie over op te zoeken. De Jong wilde namelijk de mooie kanten van Suriname leren kennen, omdat hij in zijn zoektocht vooral de negatieve kanten tegenkwam.

Zo speelt het regenwoud in Suriname een belangrijke rol in de familie van De Jong. "Maar mijn vader zei dat het regenwoud niet iets goeds was. Eén van onze voorvaderen was een Winti-priester die de krachten had om zichzelf in een jaguar te veranderen. Dat was volgens mijn vader met de krachten van de Duivel. Mijn vader is christelijk en zei dat het regenwoud daarom iets slechts was. Hij vond dat ik dit met rust moest laten", lacht de Schiedammer.

Maar De Jong werd juist gemotiveerd om hier meer informatie over te vinden. Vervolgens ging De Jong naar het regenwoud in Suriname, waar hij als kind van had gedroomd. "Ik zag het regenwoud altijd als een plek waar de mens nog niet had ingegrepen, waar het werk van de Schepper nog te zien zou zijn. Ik dacht altijd dat die schepping in de basis mooi en goed was."

Opera

Volgens De Jong klopte dat beeld. "Het regenwoud is prachtig. Het is een opera." Wanneer De Jong over het regenwoud praat, dan formuleert hij zijn woorden poëtisch. "Het regenwoud heeft ook veel ongemakken, maar alles samen is het één groot lied."

Suriname heeft volgens De Jong een lichte en donkere kant, verwijzend naar het slavernijverleden in het land. "Je voelt dat het niet lang geleden nog is gebeurd", merkte De Jong, die hoop put uit de helden die zich daartegen verzette.

"Er zijn dus wél helden in de geschiedenis van Suriname. Anton de Kom was de eerste. Maar ik vroeg me af wie er nog meer was en hoe groot dit verhaal was. Daar ben ik ook naar gaan zoeken, naar nog meer 'Anton de Kommen' en de Surinaamse Malcolm X", zegt De Jong over zijn zoektocht.

Geen vloek

De Jong ontdekte dat hij afstamt van de Arowakken. "Over hen werd vroeger gezegd dat zij zichzelf konden veranderen in jaguars", legt hij uit.

"De Jaguarman was zeker geen vloek. Het was juist het tegenovergestelde. Door die 'jaguarkrachten' hebben we juist overleefd en besta ik", zegt De Jong.