Strooiwagens rukken voor het eerst dit najaar uit in onze regio

Strooiwagens van de provincie Zuid-Holland zijn zaterdagavond voor het eerst dit najaar de weg op gegaan. De temperatuur komt in de buurt van het vriespunt.

De provincie wil hiermee namelijk het zekere voor het onzekere nemen.

Het KNMI heeft namelijk code geel afgegeven vanwege de mist. Het zicht is hier en daar minder dan 200 meter. De komende uren kan de mist zich verder uitbreiden. Maar het is niet waarschijnlijk dat het glad gaat worden in onze regio.