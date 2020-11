Rotterdamse winkels ook op zondag eerder dicht vanwege verwachte drukte

Zaterdagmiddag gingen de winkels in het centrum van de stad, op het Zuidplein en in winkelcentrum Alexandrium al om 17:00 uur in plaats van om 18:00 uur dicht. Door de drukte was het niet mogelijk om anderhalve meter afstand te houden.



De drukte wordt deels veroorzaakt door Black Friday, een dag dat winkels stunten met kortingen. Die kortingsacties gelden meerdere dagen.



De maatregelen worden genomen in samenspraak met de ondernemersvereniging. Toch zijn de winkels niet helemaal blij met de verplichte sluiting, omdat als de winkels langer open zijn, is de drukte ook minder groot. "Omdat we denken dat je daar meer ruimte voor hebt, dat je de drukte beter kunst spreiden", zei Dominique van Elsacker zaterdag tegen Rijnmond. "Maar we geven hier netjes gehoor aan. De winkeliers zijn op de hoogte."In Dordrecht gingen de winkels zaterdag ook eerder dicht. Of dat zondag ook het geval zal zijn is nog niet bekend.

Landelijke maatregelen

Burgemeester Jorritsma van Eindhoven nam zaterdag een soortgelijke maatregel als zijn Rotterdamse collega Aboutaleb. Hij wil maandag met de andere burgemeesters overleggen om drukte tegen te gaan.

Jorritsma denkt dat er landelijke maatregelen nodig zijn, om te voorkomen dat mensen massaal uitwijken naar een andere stad, om daar te gaan shoppen.

Den Haag, Amsterdam en Leiden riepen zaterdag ook al op om niet naar de binnenstad te komen. De winkels mochten daar wel gewoon open blijven.