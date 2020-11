Het weer van vandaag: frisse zondag met een beetje zon

De dag start op veel plaatsten mistig. In de loop van de ochtend komt de zon er steeds meer door. In de middag is het overwegend zonnig en blijft het droog. De temperatuur loopt op naar slechts 4 graden. De wind waait uit het oosten en is zwak tot hooguit matig.

Vanavond en vannacht is het helder. De temperatuur zakt naar 0 of -1 graden pal aan zee tot -3 graden in het oosten van de regio. Lokaal ontstaan er weer een aantal mistbanken. Later in de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe.

Morgenochtend komt er nog een enkele opklaring voor. Morgenmiddag is het overwegend bewolkt en vanaf het eind van de middag kan er wat regen vallen. De temperatuur loopt uiteindelijk op naar 8 of 9 graden aan het begin van de avond. De zuidwestenwind draait naar het westen en wordt matig en later vrij krachtig van kracht.

Vooruitzicht

In de loop van de nieuwe week zakt de temperatuur weer naar waarden rond de 5 graden. Dinsdag en woensdag verlopen overwegend droog met af en toe zonneschijn. Vanaf donderdag is er meer bewolking en neemt de kans op wat regen weer toe.