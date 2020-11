LIVE: Feyenoord en FC Utrecht trappen af in de Kuip (0-0)

Na het 0-0 gelijkspel bij CSKA Moskou in de Europa League richt Feyenoord zondag weer het vizier op de eredivisie. In de Kuip komt FC Utrecht namelijk op bezoek. Rijnmond Sport is uiteraard bij dit duel aanwezig.

Feyenoord-FC Utrecht begint om 14:30 uur en is live te volgen in Radio Rijnmond Sport. Het commentaar wordt gegeven door Sinclair Bischop en Dennis van Eersel. De presentator van de show is Dennis Kranenburg. Radio Rijnmond Sport start al om 13:00 uur en duurt tot en met 18:00 uur.

Luister hieronder live mee:

In de avond is Radio Rijnmond Sport echter weer terug. Dan zal de uitzending van 20:00 tot 22:00 uur in het teken staan van PSV-Sparta.

Wil je meepraten over Feyenoord-FC Utrecht? Laat dan hieronder een reactie achter. Er is ook een liveblog rondom deze wedstrijd.

Feyenoord - FC Utrecht (0-0)

Opstelling Feyenoord: Marsman; Geertruida, Spajic, Senesi, Johnston; Wehrmann, Diemers, Teixeira; Berghuis, Jørgensen, Linssen