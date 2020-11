VVD en GroenLinks: 'Hoe gaan we de drukte in de Rotterdamse winkelstraten rondom Kerst voorkomen?'

De VVD Rotterdam en GroenLinks maken zich zorgen over de decemberdrukte in de winkelstraten. Daarom hebben de partijen vragen aan burgemeester Aboutaleb gesteld over de aanpak om drukte in de winkelstraten de komende maand te voorkomen.

Aanleiding voor de vragen is de grote drukte die Black Friday in het centrum van de stad opleverde. Zowel vrijdag als zaterdag zorgde te veel winkelend publiek ervoor dat winkels eerder moesten sluiten. "Terwijl je maar met groepjes van maximaal vier mensen buiten mag zijn, schuifelden mensen de afgelopen dagen hutje-mutje door het centrum", laten de partijen in een brief aan het college

weten. Ook vandaag sluiten de winkels al om 17:00 uur.



Echte drukte moet nog komen

GroenLinks en de VVD steunen het besluit van de burgemeester om de winkels in het centrum eerder te sluiten, maar maken zich zorgen omdat december normaal gesproken de drukste maand van het jaar is.

Daarom willen de partijen nu opheldering bij het college. "Wij weten hoe belangrijk deze omzet is voor de winkeliers in onze stad, maar dit moet ook op een veilige en verantwoorde wijze kunnen."

De partijen willen daarom weten welke afspraken het college met winkeliers heeft gemaakt met betrekking tot de decembermaand en hoe hierover is gecommuniceerd met winkeliers en met de samenleving. Ook willen de partijen weten welke middelen het college heeft om de grote mensenstromen in het centrum te voorkomen.

Schamen voor Rotterdam

Fractievoorzitter Vincent Karremans van de VVD Rotterdam zegt 'zich een beetje te schamen als Rotterdammer na het zien van de massa's koopjesjagers in het centrum'. Karremans benadrukt dat het belangrijk is om de drukte met kerstinkopen te voorkomen, 'zonder dat we winkeliers onnodig omzet door de neus boren'.