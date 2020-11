Burgemeester Aboutaleb riep kabinet op om Black Friday te verbieden

Burgemeester Aboutaleb heeft samen met de verzamelde burgemeesters van de Veiligheidsregio's wekenlang met het kabinet gesproken over Black Friday. Daarbij hebben de burgemeesters gevraagd om Black Friday te verbieden, zei Aboutaleb zondagmiddag in het tv-programma Buitenhof. "Maar het kabinet heeft geoordeeld dat dat niet nodig was."

Aboutaleb zegt niet te weten welke overwegingen er bij het kabinet aan de orde waren om een beslissing over Black Friday te maken. "Ik heb geen idee hoe daar gediscussieerd wordt over dit soort vraagstukken. Maar wij, de 25 burgemeesters, hebben gezegd: 'Dit gaat wel degelijk effecten opleveren. Doe daar wat aan!' Het kabinet heeft besloten om dat niet te doen..."

De burgemeester is door die beslissing van mening dat Black Friday op zijn beloop is gelaten. "En dan zie je toch uiteindelijk dat het niet goed blijkt te gaan."



Keuze maken

Volgens Aboutaleb was het kabinet van mening dat optreden in geval van drukte tijdens Black Friday een zaak van de burgemeesters was. De Rotterdamse burgemeester stond door die beslissing voor twee keuzes: alle winkels op voorhand sluiten, of kijken hoe het zou lopen en ingrijpen als dat nodig zou zijn. De burgemeester koos voor de laatste optie en greep uiteindelijk in.

"Vrijdag rond vier uur had ik de politiecommandant aan de telefoon, die vertelde mij dat het steeds drukker in de winkelstraten werd. Toen heb ik gezegd: sluit die handel maar af."

De politiecommandant stelde volgens Aboutaleb voor om het verkeer om te buigen en te kijken of verkeersmaatregelen zouden helpen. Dat bleek niet het geval. "Toen hebben we besloten voor de hamer en alles af te sluiten."

In zijn eigen stad had Aboutaleb met ondernemers afgesproken dat ze hun aanbiedingen over verschillende dagen zouden verspreiden. Dat is volgens de burgemeester ook gebeurd: "alleen het begrip Black Friday spreekt over vrijdag". Ook op zaterdag was het volgens de burgemeester druk.