Brand klopt Alvarado en wint eerste wereldbekercross van het seizoen

Voor Brand is het alweer de derde zege op rij. Zaterdag won ze ook in Kortrijk, in een wedstrijd in de X²O Trofee. Vorig weekend boekte de Rotterdamse ook een zege in de Superprestige in Merksplas.

Na de eerste van zes ronden reden zeven vrouwen vooraan, onder wie de Nederlandse Brand, Alvarado, Annemarie Worst, Yara Kastelijn en Denise Betsema. Brand zette aan en was, na een slippertje van Alvarado, gevlogen.

In het vervolg breidde de ontketende Brand de marge met Alvarado alleen maar verder uit. Ruim achter de nummer twee streden Worst, Betsema en de Hongaarse Vas om de derde plaats, die Betsema voor zich opeiste.